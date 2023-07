Pino Insegno, nega la frase su Ainett Stephens: «Non mi devo scusare, le ho detto di non prendersela»

Il conduttore dice che non ci sarà nessuna “Gatta nera” nel suo nuovo Mercante in fiera e smentisce la frase riportata nell’intervista con cui scaricava la modella per la sua età

Pino Insegno prova a spegnere la polemica che lo ha travolto assicurando che il rapporto con Ainett Stephens è intatto, dopo che in un’intervista al blog di Davide Maggio aveva escluso un ritorno della modella nel suo nuovo Mercante in fiera sulla Rai con una frase che ha irritato la showgirl. «Ovviamente ci sarà la Gatta Nera – aveva detto il conduttore – la stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma». Un’uscita considerata a dir poco infelice per diversi utenti sui social, ma soprattutto per Stephens che aveva preteso le scuse di Insegno. A irritarla era stata soprattutto il riferimento all’età: «Oggi come oggi abbiamo il potere di esprimerci, abbiamo le nostre proprie idee, non viviamo più soggiogate dai maschietti – aveva detto Stephens in un video sui social – Tutta questa situazione di benessere, di cui possiamo godere oggi noi donne, sicuramente è andata a giovare il nostro aspetto fisico e anche a livello mentale. Siamo più radianti. Quindi io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io, veramente, pretenderei delle scuse, come minimo».

«Mai detto che è diventata grande»

Il conduttore però ha spiegato di essere stato frainteso. Contattato da TvBlog, Insegno ha spiegato che in realtà nel programma che segnerà il suo sempre più discusso ritorno in Rai non ci sarà nessuna “Gatta nera”, quindi nessuna sostituzione di Ainett Stephens, nei confronti della quale pare non abbia mai fatto alcun riferimento all’età: «Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale – ha spiegato il conduttore – le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo». Insegno assicura che la showgirl era e resta «un’amica» e chiarisce che quella frase riportata nell’intervista non l’ha mai pronunciata: «Anche se avessi detto, e non l’ho detto, che è diventata grande, e ripeto non l’ho detto, è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!», dice ridendo.

