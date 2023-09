Candelaria Solorzano, la nuova “Gatta Nera” scelta da Pino Insegno, non arriva in Rai. Spunta un video dove sembra preparare uno spinello

La Gatta Nera scelta da Pino Insegno per il suo nuovo programma in Rai (Il Mercante in fiera, già travolto dalle polemiche) rischia di esser durata, per dirlo alla romana, quanto un gatto sull’Aurelia. Ieri il sito Dagospia ha pubblicato un video, lanciato da una sua firma Giuseppe Candela, dove la modella argentina Candelaria Solorzano, in vacanza in barca, sembra esser intenta a preparare uno spinello.

La Rai avrebbe già deciso di estrometterla dal nuovo programma. Il sito di Roberto D’Agostino ribattezza la modella come “Donna Cannone”. Stamane il Corriere ricorda come la tv pubblica, in realtà, non avesse mai ufficializzato Candelaria Solorzano come Gatta Nera. La 28enne argentina di fatto – precisano da Viale Mazzini – non aveva ancora firmato alcune contratto tra lei e la Rai. Eppure una settimana fa, tuttavia, il sito Davide Maggio, specializzato in televisione, annunciava il nome della modella argentina al posto di Ainett Stephens. Le trattative, probabilmente, erano concrete. Candelaria è stata «Miss Latina Argentina» nel 2013. Da anni vive a Milano e oltre alla moda ha firmato una linea di cappelli «Solórzano Tucuman». Per Pino Insegno non è un ritorno in Rai tranquillo: dal legame con la premier Giorgia Meloni fino alla lite a distanza con Ainett Stephens per la mancata riconferma come Gatta Nera per un profilo più giovane ora arriva anche questa piccola mina. Dal profilo Instagram della modella, finora, zero repliche.

Leggi anche: