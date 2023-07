Sant’Antonio Abate, scoppia enorme incendio in uno stabilimento conserviero – Il video

Va in fiamme lo stabilimento conserviero La Torrente a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. La struttura si trova in via Paludicella 3. Il fumo è stato avvistato anche dai comuni vicini e sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Le autorità hanno difficoltà a domare il rogo. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni a la Repubblica, lo stabilimento produce pomodori e ad innescare l’incendio sarebbero stati dei fuochi d’artificio sparati all’uscita di casa di uno sposo diretto in chiesa.

