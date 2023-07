Meloni a sorpresa al comizio di Vox, il soccorso ai “patrioti” spagnoli: «È arrivato il nostro tempo: uniti contro i migranti irregolari» – Il video

Torna in aiuto di Vox in Spagna Giorgia Meloni, collegata al comizio di Velencia a dieci giorni dal voto per le elezioni politiche spagnole. Cambiano i temi cruciali stavolta per la premier italiana, rispetto al comizio del giugno 2022 quanto aveva arringato i «patrioti spagnoli» sulla difesa della famiglia tradizionale e contro la «dittatura Lgbtq» partecipando in presenza. Stavolta l’intervento di Meloni arriva come un fuoriprogramma da parte del leader di Vox Santiago Abscal: «Oggi abbiamo una sorpresa molto speciale: ci accompagna una persona a cui vogliamo bene e ci vuole bene – dice introducendo la leader di FdI – che abbiamo appoggiato molto e ci ha appoggiato. Ci accompagna una persona che difende la sua patria e la libertà dei suoi compatrioti». I richiami della leader FdI sono tutti rivolti all’Europa, all’ambiente e al contrasto all’immigrazione irregolare: «È arrivato il tempo dei patrioti, in italia, in Repubblica Ceca, abbiamo fatto capire che siamo in grado di governare. La vostra vittoria può dare impulso a tutta l’Europa», ha detto Meloni in collegamento con Abscal, con il quale ha ribadito «il grande legame che unisce FdI e Vox».

«In Italia abbiamo una pressione migratoria molto forte – ha continuato Meloni – Ci vorrà tempo ma sono sicura che la nostra ricetta è quella giusta. È fondamentale che i nostri due paesi lavorino insieme a difesa delle nostre frontiere, contro l’ìmmigrazione irregolare. È arrivato il momento di fare attenzione a ciò che importa, alla sicurezza delle nostre strade». E poi il richiamo all’ambiente, dopo il voto del Parlamento Ue che ha visto sconfitto il fronte inedito dei conservatori e dei popolari: «Chi ci vuole condannare non ama la natura – dice Meloni – basta con il fondamentalismo. Vogliamo difendere la natura, con al suo interno l’uomo. La sostenibilità ecologica deve andare di pari passo con quella economica. L’Europa torni a essere consapevole del suo ruolo, si occupi dei grandi temi, in stretta collaborazione con gli stati nazionali».

