Meteo, nel weekend arriva l’anticiclone Caronte: al centro e al sud previsti picchi oltre i 40°C

Caronte cede il testimone a Cerbero, il nuovo anticiclone che dal weekend si farà sentire su tutta l’Italia. Secondo i meteorologi, si tratta di una zona atmosferica ad alta pressione ancora più rovente della precedente, che potrebbe far cadere molti record raggiunti negli ultimi anni. Sia sabato 15, sia domenica 16 luglio saranno due giornate particolarmente calde. Sabato le temperature di buona parte delle città italiane si aggireranno sui 35-36°C, mentre domenica andrà anche peggio. A Firenze e Roma ci si aspetta una temperatura di 38-39°C, mentre in Puglia, Sicilia e Sardegna si arriverà fino a 40-41°C. Il weekend rischia però di essere solo un antipasto dell’escalation termica, che la prossima settimana raggiungerà la sua massima potenza e potrebbe infrangere i record di temperatura di molte città italiane, con valori sopra la media stagionale di anche 12°C. Secondo i meteorologi, a Firenze e Roma si potrebbero toccare i 41-43°C. Punte massime fino a 45°C sono previste in Puglia, 39-40°C nelle regioni del Nord, mentre in Sardegna e Sicilia addirittura picchi di 48°C (con il rischio di battere la temperatura massima mai registrata in Italia di 48,8°C). Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovrà fare i conti anche con le notti tropicali, con temperature che non scendono mai sotto i 20°C. Da domenica i valori notturni staranno sopra i 20-22°C su tante città e ci si metterà anche l’afa ad accentuare il disagio fisico. Queste condizioni potrebbero durare per gran parte della prossima settimana. Soltanto da sabato 22 luglio ci potrebbe essere un primo calo delle temperature.

Credits foto: ANSA/Tino Romano

