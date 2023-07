Forte dei Marmi, la lite con un residente di Cristante e Spinazzola: «Venite a pisciarci davanti a casa?» – Il video

In attesa di tornare nella capitale per riunirsi a José Mourinho e al resto della squadra, i due giocatori della Roma Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante si sono resi protagonisti di una piccola disavventura a Forte dei Marmi, in Toscana. Durante gli ultimi giorni di vacanza, i due giallorossi sono stati ripresi in video durante una lite con un passante. Nel filmato, emerso su TikTok e diventato subito virale, si vede un uomo che si rivolge duramente a Spinazzola e Cristante: «Pisciate davanti alla sua porta e mi fate la predica, ma da dove c**zo venite?», urla l’uomo, forse intervenuto in difesa di un vicino di casa. Sùbito si raduna una piccola folla, tra chi spinge e chi cerca di calmare gli animi. Il motivo della lite sembra essere un comportamento poco civile, anche se non è chiaro chi sia direttamente coinvolto: i due giocatori della Roma oppure un loro amico. A chiarire la situazione è la società giallorossa, che in una nota scrive: «Cristante e Spinazzola erano intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto quel ragazzo e un loro amico, come si vede dal video non è successo nulla. Hanno semplicemente provato a evitare che gli animi si scaldassero troppo».

