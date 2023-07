«Vieni via con me», fermata una ragazza che ha tentato di rapire una bimba a Imperia: aggrediti padre e nonna

«Vieni via con me» avrebbe detto una giovane donna che ha tentato di rapire una bambina a Imperia. L’allarme è scattato oggi pomeriggio, 17 luglio, quando nel locale in largo Sabatini tra urla e richieste di aiuto da parte dei genitori, sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a bloccare la donna e riconsegnare la piccola alla coppia. La ragazza, apparentemente poco più che adolescente on abiti da runner secondo testimoni citati dal Corriere della Sera, avrebbe prima fissato la piccola e poi le avrebbe detto di seguirla. Quindi ha aggredito il padre e la nonna della bambina cercando di portarla via. I militari sono riusciti a bloccarla mentre la ragazza dava ancora in escandescenze. Come riporta Il Secolo XIX, la ragazza è stata portata al comando provinciale di Imperia in stato di fermo. I militari stanno cercando di ricostruire i dettagli della vicenda. Ancora da chiarire se la ragazza sia una conoscente della famiglia e se fosse in uno stato di alterazione al momento del tentato rapimento.

