Roberto e Mattia Toson arrestati per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri

Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono stati arrestati in relazione all’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri. I due erano da tempo sospettati di aver assassinato il 30 gennaio scorso il ragazzo con un colpo di pistola alla testa nella piazzetta della cittadina in provincia di Frosinone. Il procuratore Antonio Guerriero ha convocato una conferenza stampa per le 10,30 di oggi per spiegare i dettagli dell’indagine. Mattia Toson nei giorni scorsi si era fatto vedere nella piazzetta dove è stato consumato l’omicidio. Era scattata una rissa. Il suo cellulare era spento durante l’omicidio. Secondo le accuse presenti nell’avviso di garanzia Roberto Toson «cagionava la morte di Thomas Bricca esplodendo un corpo d’arma da fuoco».

L’inchiesta

Sotto inchiesta c’è anche Francesco Dell’Uomo, nonno acquisito di Mattia e patrigno di Roberto. È accusato di falsa testimonianza perché ha provato a eliminare una scacciacani e ha smontato le telecamere di sorveglianza, facendo sparire anche la scheda di memoria. L’agenzia di stampa Ansa scrive che la svolta è stata resa possibile dalle indagini sul cellulare della vittima. La madre di Bricca aveva detto che gli assassini di suo figlio erano in libertà. Il padre aveva pronosticato la verità per Pasqua. Alcuni testimone avevano fatto mettere a verbale che Mattia Toson era arrivato sconvolto alla festa in programma quella sera.

La ricostruzione

A sparare due colpi contro Thomas erano state due persone in sella di uno scooter che poi si erano dileguate facendo perdere le loro tracce. I carabinieri avevano concentrato l’attenzione su Roberto Toson di 47 anni ed il figlio Mattia Toson di 22. La sera precedente al delitto, nel centro storico di Alatri c’era stata una lite al culmine della quale Francesco Dell’Uomo (zio acquisito di Mattia) era stato picchiato e appeso nel vuoto ad una balaustra. A farlo era stato un gruppo rivale del quale faceva parte un ragazzo di origini marocchine Omar Haudy entrato in contrasto con i Toson. La sera del delitto, Thomas era nel gruppo di amici nel quale c’era anche Omar ed entrambi indossavano un giubbino di colore chiaro. Da subito le indagini avevano ipotizzato che si fosse trattato di una spedizione punitiva dei Toson per l’aggressione a Dell’Uomo.

Leggi anche: