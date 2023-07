Puglia, paura per un incendio a Santa Maria al Bagno. Evacuato un lido – Il video

Per le operazioni di spegnimento sono impegnati due canadair

Le fiamme tornano a fare paura in Puglia, dove nel pomeriggio per i turisti e villeggianti di Santa Maria al Bagno, un vasto incendio ha costretto all’evacuazione di un lido. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni ma sono state domate grazie all’ intervento degli agenti del Corpo forestale dello Stato di Gallipoli e dei vigili del fuoco. Per le operazioni di spegnimento sono impegnati due canadair.

Leggi anche: