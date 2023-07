Spagna, Mariano Latorre, candidato VOX: «Il matrimonio gay è come l’unione di una persona con un gatto»

«Non possiamo chiamare tutto matrimonio (perché se lo facessimo) domani potremmo chiamare matrimonio anche l’unione di una persona con un gatto». A dichiararlo Mariano Latorre, candidato del partito di estrema destra VOX al sito web locale Enciende Cuenca. Parole per cui il presidente del partito socialista (PSOE/S&D) della regione, Sergio Gutiérrez, ha chiesto che non corra come capolista locale la prossima domenica. «Il matrimonio, come indica il suo stesso nome, è un’unione tra un uomo e una donna che dovrebbe portare ad avere prole», ha spiegato l’esponente di VOX. «Sono d’accordo che esistono figure – spiega – che hanno bisogno di essere sostenute socialmente, che hanno diritti attraverso sistemi pensionistici e cose del genere, ma personalmente credo che non possiamo chiamarli tutti matrimoni. Questo può essere regolamentato, ma non possiamo chiamarlo matrimonio, perché non è un matrimonio».

Gli immigrati secondo VOX

I toni dell’intervista non si sono affievoliti nemmeno davanti al tema dell’immigrazione. «Quando in Spagna, negli anni ’40, c’è stata una fortissima immigrazione verso altri Paesi europei, Germania, Francia, gli spagnoli che entravano lì non arrivavano gettando l’acido in faccia ai poliziotti per attraversare la frontiera. Non sono arrivati rubando, violentando donne, occupando case. Hanno preso le abitudini di quel Paese, hanno lavorato, hanno pagato le tasse e sono stati accolti. Noi facciamo lo stesso, chiunque venga qui legalmente, bussi alla nostra porta e si adatti al nostro stile di vita o, almeno, sia compatibile con esso, è il benvenuto, soprattutto se lavora e contribuisce», ha dichiarato Latorre. Secondo la sezione locale del PSOE, il candidato di VOX non dovrebbe partecipare alle elezioni di domenica. Le elezioni di domenica in Spagna sono destinate a cambiare il volto del paese. Tutti i segnali sembrano indicare che la leadership dei socialisti di Pedro Sánchez abbia i giorni contati. Ad avere negli ultimi sondaggi sono i Popolari guidati da Alberto Núñez Feijóo, all’opposizione dal 2018.

