Colpito da un fulmine a Verona, le immagini shock durante il temporale: è grave – Il video

Sono gravi le condizioni dell’uomo che oggi intorno all’una di pomeriggio è stato colpito da un fulmine dopo essersi riparato sotto un albero da un forte temporale che si è abbattuto su Verona. Mentre l’acqua cadeva copiosa, l’uomo, nordafricano, si trovava nei giardini lungo i bastioni di Porta Nuova, nei pressi del distributore di carburante della zona. D’un tratto, come si vede dalle immagini, un fulmine ha scaricato la sua forza sull’albero sotto al quale si trovava la vittima, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento. La punta della conifera si è spezzata e il lampo è arrivato a colpire l’uomo. Il tutto è stato immortalato in un video da una donna che si era riparata sotto dei portici poco distanti. All’arrivo dei soccorritori del Suem 118, l’uomo è stato inizialmente stabilizzato e immobilizzato, per poi essere trasportato in ospedale. L’area è stata successivamente transennata dalla polizia e dai vigili.

Nubifragi, allagamenti, grandine

Anche Verona, così come buona parte del resto del Veneto, sia in pianura che in montagna e di alcune zone della Lombardia, è stata colpita nelle scorse ore da forti nubifragi generati dallo scontro dell’aria rovente dell’anticiclone Caronte scontratasi con le perturbazioni fredde in arrivo da oltre le alpi. L’energia si è scaricata violentemente al suolo con fiumi d’acqua e grandine, in fenomeni temporaleschi resi sempre più frequenti dal cambiamento climatico, che tende ad aumentare la differenza di temperatura, e quindi l’energia delle perturbazioni. Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, in contatto con i comuni per la stima dei danni, ha commentato: «Il pensiero va alla persona colpita da un fulmine nel centro di Verona: una tragica fatalità che ha avuto importanti conseguenze. La vittima è stata soccorsa dal Suem ed è ricoverata in gravi condizioni».

Leggi anche: