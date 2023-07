Torino, fanno il bagno vestite nel Po per motivi religiosi e rischiano di annegare

Una 19enne di origine pachistana è in terapia intensiva

A Carmagnola, un piccolo comune in provincia di Torino, due ragazze di 19 anni hanno rischiato di annegare nel Po. Entrambe di origini pachistane, si sono immerse nel fiume con i vestiti ancora addosso per motivi religiosi ma sono state trascinate dalla corrente senza riuscire a uscire dall’acqua. Insieme a loro c’era anche un bambino di 12 anni, che è riuscito a raggiungere la riva da solo. A salvare le due ragazze è stato un 61enne del posto, che da anni va a prendere la tintarella in riva del Po e si è subito accorto di ciò che stava accadendo. Dopo averle trascinate a riva, l’uomo ha cercato di rianimarle e ha subito chiamato i soccorsi.

La ricostruzione

Una delle due 19enni ha avuto un arresto cardiaco ed è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva alle Molinette. Secondo quanto riferisce Repubblica, è intubata, incosciente e ancora in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Carmagnola, che ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando a quanto raccontato dal 12enne, le due ragazze avevano deciso di fare il bagno nel Po completamente vestite «per motivi religiosi». Ma gli abiti, intrisi d’acqua, le hanno trascinate a fondo.

Leggi anche: