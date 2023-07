Lampedusa, bimbo di due anni cade in acqua dopo lo sbarco: un militare della Gdf si tuffa in mare e lo salva

La scorsa notte un bimbo di due anni è caduto in acqua dopo essere sbarcato sul molo Favarola, a Lampedusa. A salvarlo è stato il maresciallo Luigi Coppola, caposquadra della Guardia di finanza a disposizione dell’hotspot, che si è tuffato in mare per recuperarlo. Il piccolo è stato subito visitato ed è risultato essere in buona salute. Coppola è rimasto ferito a un polso ed è stato portato al Poliambulatorio per alcuni accertamenti.

Credits foto: ANSA/Elio Desiderio | Migranti in attesa di essere trasferiti dal porto di Lampedusa (22 luglio 2023)

