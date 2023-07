Mondiale femminile, l’Italia parte col piede giusto: 1-0 all’Argentina con la mossa vincente della Ct – Il video

La Nazionale italiana di calcio femminile inizia con la marcia giusta il Mondiale 2023 apertosi giovedì in Australia e Nuova Zelanda. Le ragazze di Milena Bertolini hanno battuto infatti 1-0, nella mattinata italiana, la prima avversaria, l’Argentina. Decisivo il gol a 3 minuti dallo scadere di Cristiana Girelli, entrata dalla panchina e subito in rete con la sua specialità, un colpo di test sui rosso dalla sinistra di Lisa Boattin. L’Italia guida dunque dopo la prima partita il gruppo G a pari merito con la Svezia, che ha battuto ieri per 2-1 il Sudafrica. E anche se è solo il primo match, l’inizio giusto entusiasma le azzurre, che negli spogliatoi, come mostra il video condiviso dalla Nazionale su Twitter, si lasciano andare ai meritati festeggiamenti. Ora qualche giorno di riposo prima del prossimo impegno, sabato alle 9.30 italiana contro la Svezia.

Foto di copertina: Twitter / Nazionale Femminile di Calcio

