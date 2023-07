Il Mar Mediterraneo più caldo di sempre, acque a 28 gradi. In Florida, al largo di Miami, toccati i 38

Le acque del Mar Mediterraneo hanno raggiunto ieri la più alta temperatura giornaliera mai registrata, ha dichiarato all’Afp il principale centro di ricerca marittima spagnolo, ovvero l’Istituto di Scienze Marine (Icm) di Barcellona. “È stato battuto un nuovo record per il periodo 1982-2023 per la temperatura mediana giornaliera della superficie del mare nel Mediterraneo, con 28,71 gradi”, hanno dichiarato i ricercatori dell’istituto catalano, analizzando i dati satellitari dell’osservatorio europeo Copernicus. Il precedente record di 28,25 gradi era stato stabilito il 23 agosto 2003. Andando altrove la situazione peggiora. Negli Stati Uniti, precisamente al largo di Miami, Florida, l’acqua ha superato per alcune ore i 38 gradi. La rilevazione record è stata effettuata da una boa situata a circa 60 km a Manatee Bay, sud-ovest di Miami, a circa un metro e mezzo di profondità. Aspetto curioso della vicenda è che i dati della US Oceanic and Atmospheric Observation Agency (NOAA) hanno rilevato questo picco la sera, precisamente dalle 17 alle 20.

(in copertina foto di Giorgia C su Unsplash)

