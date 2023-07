No! Questo video non smaschera un traffico di bambini in Asia

Secondo numerosi utenti su Facebook, un video mostrerebbe dei bambini narcotizzati in un non meglio specificato Paese asiatico che vengono poi venduti nell’ambito di un traffico di esseri umani. La scena mostra effettivamente diversi bambini imbavagliati e distesi sulle sterpaglie, mentre un manipolo di uomini adulti discute e maneggia quello che sembra essere denaro. In sottofondo, un bisbiglio in una lingua sconosciuta. Cosa ci sarà dietro questo filmato? La descrizione corrisponde veramente alle immagini? Vediamo.

Per chi ha fretta:

Un video mostra dei bambini imbavagliati e teoricamente «narcotizzati» in una foresta tropicale.

Secondo numerosi utenti su Facebook e Telegram, si tratterebbe della prova di un traffico di bambini in Asia.

In realtà, però, numerosi elementi dimostrano che il video è una messinscena.

Analisi

Questa la descrizione dei post che condividono il video:

«BAMBINI VENDUTI. IMBAVAGLIATI E NARCOTIZZATI IN ASIA. DA TEMPO DOCUMENTIAMO UN DRAMMA SEMPRE ESISTITO E CHE CONTINUA AD ESPANDERSI CON ENORME RAPIDITÀ. QUESTO ATROCE FENOMENO È PURTROPPO LARGAMENTE DIFFUSO OVUNQUE NEL MONDO E NON INTERESSA SOLTANTO I PAESI MENO SVILUPPATI. OGNI ANNO MILIONI E MILIONI DI BAMBINI VENGONO RAPITI O VENDUTI PER ESSERE L’ESTRAZIONE DI ORGANI, DI ADRENOCROMO OPPURE POSTI IN SCHIAVITÙ SESSUALE. IL TUTTO, NATURALMENTE, APPANNAGGIO DEI FACOLTOSI DEL MONDO CHE UTILIZZANO LA VITA DI CHIUNQUE SENZA ALCUNO SCRUPOLO TRATTANDOLA COME MERCE. SE NON CONOSCI ANCORA QUESTO TEMA È IMPORTANTE CHE TU NE SIA INFORMATO, VISIONA TUTTI GLI APPROFONDIMENTI A SEGUITO ED AIUTACI A MOSTRARE QUESTA REALTÀ AL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE. DRAMMATICO TRAFFICO DI BAMBINI SCOPERTO NELL’INDIA CENTRALE. TRAFFICO DI BAMBINI SGOMINATO NEL SUD DEGLI STATI UNITI. TRAFFICO DI BAMBINI IN EUROPA. TRAFFICO DI BAMBINI SCOPERTO NELLA PROVINCIA CINESE DELLO XINJIANG. L’ATTORE JIM CAVIEZEL ‘TRATTA SESSUALE DI BAMBINI E ADRENOCROMO’. L’ORRORE DEL TRAFFICO D’ORGANI DA MINORI. 100.000 BAMBINI ABUSATI DA POLITICI, ATTORI E SPORTIVI. FILM PEDOFILO CELEBRATO COME ‘GEMMA RARA’. PEDOFILIA ED ADRENOCROMO NELLE ALTE SFERE. PRETI PEDOFILI. DOV’È LA LISTA DEI PEDOFILI?CONDIVIDIAMO OVUNQUE SUI SOCIAL. LE PERSONE DEVONO SAPERE QUEL CHE STA ACCADENDO. DIFFONDIAMO ATTRAVERSO I SOCIAL, WHATSAPP, TWITTER, TIK TOK E FACEBOOK».

Come indicato numerose volte nel testo, a diffondere il video tra gli utenti Italiani è stato il canale Telegram “Ugo Fuoco Stop Dittatura”, non nuovo alla pubblicazione di falsità e materiale non verificato.

Il video non circola solo tra gli utenti italiani ma anche tra quelli di altri Paesi, tra i quali l’India. Proprio in uno dei post di Facebook India si trova una versione più estesa del filmato, durante il quale, in sovrimpressione, si può leggere un disclaimer riportato in inglese. «Si prega di leggere attentamente il disclaimer. Quello mostrato non è un vero incidente». Viceversa, come fanno notare i colleghi di Alt News, in lingua indiana Malayalam, si legge: «La creazione di questo video è stata molto pericolosa, si prega di diffondere il più possibile». Questo a circa 30 secondi dall’inizio del video. Altri disclaimer arrivano un minuto dopo: «Questo video è pura finzione, tutte gli eventi sono frutto di sceneggiatura per motivi di sensibilizzazione». Di nuovo, si ricorda che non c’è nessuna correlazione con incidenti reali, e che «le persone mostrate in questo video stanno interpretando dei ruoli».

Va poi notato come la persona che girava il video non sembra essere stata particolarmente interessata a chiamare i soccorsi. Piuttosto, ha continuato a filmare e a narrare gli eventi in maniera drammatica. Inoltre, all’inizio del video, il narratore racconta cosa sta per essere mostrato. Ma se si trattasse di un vero filmato girato in diretta, l’uomo non avrebbe modo di sapere cosa effettivamente stia per accadere. Infine, dopo circa 1′ 16” dall’inizio, il cameraman-narratore si avvicina molto ai presunti rapitori, continuando però a parlare a voce alta. Stranamente, non viene né sentito né visto, confermando che si tratta di una messinscena.

Conclusioni

Un video mostra dei bambini imbavagliati e teoricamente «narcotizzati» in una foresta tropicale. Secondo numerosi utenti su Facebook e Telegram, si tratterebbe della prova di un traffico di bambini in Asia. In realtà, però, numerosi elementi dimostrano che il video è una messinscena.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: