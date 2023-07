Danni da clima estremo, come è possibile assicurarsi e avere risarcimenti

Mentre i fenomeni atmosferici che colpiscono il Nord fanno sempre più danni, il Corriere della Sera oggi ricorda come è possibile assicurarsi e ricevere risarcimenti. Nelle assicurazioni per le automobili è necessario aggiungere la «garanzia per eventi naturali». Che copre i danni derivati dal maltempo nelle polizze. Che assicurano contro i danni come la caduta degli alberi, le alluvioni, la grandine, le tempeste e gli uragani. E quindi anche eventi come le supercelle temporalesche che ieri hanno colpito Milano, Venezia e il Nord-Est. Ma bisogna stare attenti all’importo della franchigia. Che deve essere sufficientemente alto da coprire l’intero danno. Più facile in caso di parabrezza frantumato, più difficile in caso di distruzione dell’intera auto.

Quanto costa?

Già, ma quanto costa? Prima di tutto una volta verificatosi l’evento bisogna denunciarlo. Poi è necessario rivolgersi alla propria assicurazione per accertare il danno. Servirà un perito. L’ufficialità dell’evento naturale è fornita invece dai bollettini meteorologici. Riguardo i prezzi, la polizza per gli eventi naturali può avere un costo che va dai 40 a oltre 100 euro. In ogni caso la legge non pone limiti al tipo di vetture per cui è possibile stipulare una polizza assicurativa per eventi naturali. Ma le compagnie preferiscono comunque assicurare auto non eccessivamente datate. A causa di un valore residuo generalmente sempre più esiguo: la media si aggira attorno ai 10 anni di età.

La procedura

Infine, la procedura. Il primo passo è la richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco. Anche l’arrivo delle forze dell’ordine, ai fini della verbalizzazione, ha la stessa utilità. È considerato scattare fotografie prima e durante le operazioni sul veicolo. Servirà ad acquisire una documentazione sui danni riportati. Anche la raccolta di nomi di eventuali testimoni può servire: le dichiarazioni possono essere raccolte a verbale. La compagnia assicurativa potrebbe chiederne l’escussione in caso di polizza eventi atmosferici.

