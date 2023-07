«Galliani candidato a Monza al Senato nel seggio di Berlusconi», l’annuncio di Tajani

Proporrò alla Segreteria nazionale di Forza Italia ed agli alleati il nome di Adriano Galliani, come candidato al collegio senatoriale di Monza. Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano. Antonio Tajani, neo segretario nazionale di Forza Italia, ha annunciato su Twitter il nome del candidato sul quale vorrebbe puntare per le prossime elezioni suppletive di ototbre nel collegio uninominale 6 della Lombardia a Monza, rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Dovrebbe essere il vicepresidente vicario del Monza, grande amico del fondatore di Forza Italia ed ex senatore nella scorsa legislatura a candidarsi per il seggio sostenuto dai forzisti e, a meno di colpi di scena, con l’appoggio del centrodestra. Il ministro degli Esteri ha sottolineato nel suo messaggio come la famiglia Berlusconi abbia avvallato la scelta, che dovrà essere ora approvata dalla Segreteria nazionale di partito.

