Tunisia, la mamma e la figlia morte di stenti hanno un nome e un cognome: la storia di Dosso Fati e della piccola Marie

La mamma e la figlia immortalate da un giornalista libico morte di stenti, in Tunisia, hanno un nome e un cognome. Lo scatto dei loro corpi vicini fino all’ultimo istante ha fatto il giro di tutti i media. «Lo avevo preso come un impegno personale, non solo professionale. Dare un volto a quella donna con la sua bambina morte di stenti e fame nel deserto tra Tunisia e Libia. Dosso Fati e la piccola Marie fuggivano dalla Costa d’Avorio. Erano persone non “invasori” da fermare». A twittarlo è Antonella Napoli, giornalista e direttrice di Focus on Africa, che ha ricostruito la vicenda.

#DossoFati e la piccola Marie fuggivano dalla Costa d'Avorio.

Erano persone non “invasori” da fermare. pic.twitter.com/N2hBHsyrKx

— Antonella Napoli (@AntonellaNapoli) July 25, 2023

«Dosso Fati e la piccola Marie fuggivano dalla Costa d’Avorio. Sono morte di stenti e sete prima di poter realizzare il loro sogno di un futuro migliore. Dare un’identità alle ennesime vittime di politiche anti migranti disumane era un dovere e grazie ai colleghi di Libye Actualité è stato possibile dar loro dignità», spiegano sul sito. «Oggi non piangiamo solo Dosso e Marie, ma una moltitudine di anime senza volti, un numero senza fine, vittime di un mondo che li ha delusi. Un mondo che ha perso ogni barlume di compassione».

