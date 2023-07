No! Questo video non mostra un piromane che appicca il fuoco a Palermo

Il video riguarda un fatto avvenuto nel 2021 in provincia di Potenza

Circola un video dei Carabinieri che mostrerebbe un uomo a bordo di un motorino che appicca il fuoco in una strada alberata a Palermo il 24 luglio 2023. Chi condivide il video lo fa nel tentativo di scollegare il tema del cambiamento climatico con il pericolo incendi, ma lo fanno con un’informazione falsa: il video non riguarda affatto gli incendi a Palermo, ma di un atto compiuto nel 2021 in provincia di Potenza.

Per chi ha fretta:

Il video riporta il logo dei Carabinieri e risulta veritiero e non contraffatto.

Il contesto associato al video risulta falso, in quanto non riguarda affatto gli incendi a Palermo del 2023.

Il video riguarda un caso avvenuto nel 2021 in provincia di Potenza.

Analisi

Circola via Twitter un video (con il logo dei Carabinieri in alto a sinistra) dove un piromane appicca il fuoco in una strada alberata. Secondo l’utente “Lucia”, il video smentirebbe i collegamenti tra gli incendi e il cambiamento climatico e che questo sarebbe stato filmato nella giornata del 24 luglio 2023 a Palermo:

Il video circola con una descrizione simile anche via Facebook (qui, qui, qui e qui degli esempi):

Lo stesso video è stato pubblicato il 25 luglio 2023 dal sito di Panorama con il titolo Piromane in Sicilia ripreso mentre appicca un incendio e la seguente descrizione: I« carabinieri hanno sorpreso un piromane nei pressi di Palermo nell’atto di appiccare un incendio in un bosco».

Video del 2021

Il video diffuso dai Carabinieri risale al 2021 e non riguarda affatto Palermo. Se ne parla in un articolo del 2021 de Il Mattino dal titolo «Potenza, arrestato piromane che ha appiccato fuoco in un bosco». Il video è presente anche su Youtube nel canale del Corriere della Sera, pubblicato il 27 settembre 2021:

Conclusioni

Il video non ha nulla a che fare con gli incendi a Palermo di luglio 2023. Il video riguarda un piromane ripreso nella provincia di Potenza nel 2021.

