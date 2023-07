Mondiali scherma, Tommaso Marini campione del mondo nel fioretto: settima medaglia per l’Italia

Festa azzurra ai Mondiali di scherma a Milano con Tommaso Marini nuovo campione del mondo di fioretto individuale. Il 23enne di Ancona si è imposto in finale contro l’americano Itkin per 15-13. Dopo l’oro di Alice Volpi, sempre nel fioretto, per l’Italia è la settima medaglia. In semifinale Marini aveva battuto il francese Lefort 15-13, battendo così l’avversario che aveva negato all’azzurro l’oro lo scorso anno ai Mondiali in Egitto.

