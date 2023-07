Alessia Marcuzzi e il destino delle donne: «Siamo giudicate su tutto. Io? Sono una boomer»

In un’intervista a Repubblica oggi la conduttrice Alessia Marcuzzi parla di sé e della sua carriera. Partendo da Boomerissima, che tornerà su Rai 2 dal 31 ottobre: «Sono un’appassionata degli anni 80 e 90, in fondo sono una boomer. Il programma me lo sono inventato con Fabrizio Biggio, sposato con mia cugina, che è come se fosse una sorella, e Valerio Palmieri. Ho iniziato a scrivere, la parte più bella in tv è proprio quella della creazione». E dice che l’importante è piacere a sé stessi e non agli altri: «Alle donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi (Tommaso, 22 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 11, nata dall’amore con Francesco Facchinetti, ndr) insomma».

Le scelte personali

«Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto», dice Marcuzzi. Che confessa anche di andare in analisi: «Ho iniziato qualche anno fa, mi ha aiutato tanto. Il fatto di non piacere per forza a tutti fa parte di un percorso, ho acquistato sicurezza, la non dipendenza è fondamentale». Mentre il rapporto con i social «è di grande complicità, vendo le mie cose online. Ci sono tanti hater, vanno disarmati: cerco di rispondere con i baci per stemperare l’odio. Sono diventata amica di due o tre donne che scrivevano cattiverie». Infine, parla del gossip: «Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: “Non vengo perché mi devo salvare da me stessa”. Faccio fatica a tenermi».

