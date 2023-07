Ucraina: il Parlamento, con Zelensky, sposta il Natale. Si festeggerà sempre il 25 dicembre, seguendo il calendario gregoriano

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la legge con cui l’Ucraina ha spostato ufficialmente la festività del Natale muovendola dal 7 gennaio al 25 dicembre. A riportarlo media di Kiev, come Unian. La scelta è stata presa in rottura con la Chiesa ortodossa russa che festeggia il natale il 7 gennaio. «La lotta per la propria identità contribuisce… al desiderio di ogni ucraino di vivere la propria vita con le proprie tradizioni e festività», si legge in una nota sul sito web del Parlamento. Lo scopo della legge è quello di «abbandonare l’eredità russa di imporre le celebrazioni natalizie il 7 gennaio». Il parlamento ucraino aveva approvato il ddl (che regola anche altre festività statali) lo scorso 14 luglio. 241 deputati hanno votato per l’accettazione, oggi il documento è stato firmato dal Presidente.

Quando si è festeggiato (finora) il Natale in Ucraina

Tradizionalmente, il Natale in Ucraina inizia il 6 gennaio (vigilia di Natale nel calendario giuliano). Dura fino al 19 gennaio. Allo stesso tempo, sempre più ucraini hanno iniziato a seguire il calendario gregoriano, il 25 dicembre: nel 2022, il 44 per cento degli abitanti nei sondaggi sosteneva questo cambiamento. Già dal 2017 sia il 25 dicembre che il 7 gennaio sono considerate festività ufficiali dello Stato. La vigilia è segnata dalla tradizionale cena, servita rigorosamente con dodici piatti che simboleggiano i dodici apostoli. La portata principale è la Kutia (grano bollito mescolato con semi di papavero e miele).

