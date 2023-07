Un fan schizza con l’acqua Cardi B, la rapper fuori controllo: parte il microfono dal palco – Il video

«Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria: ossia le azioni di due corpi sono sempre uguali fra loro e dirette verso parti opposte», recita la terza legge del moto. Assioma newtoniano che si applica perfettamente a un episodio avvenuto durante l’ultima esibizione della rapper statunitense Cardi B, sabato a Las Vegas. Mentre la performer si trovava sul palco, infatti, un fan dal pubblico ha deciso che era il momento propizio per tirarle addosso una bicchierata d’acqua. Un po’ del liquido ha colpito l’artista, – nota per i suoi brani che poco lasciano all’immaginazione e alla metafora, come Wet Ass Pussy e Bodak Yellow – che è comunque riuscita a scansarne buona parte. Ma non è riuscita a trattenere una reazione dettata dalla furia e dal desiderio di vendetta.

La vendetta e la recidiva

Dopo aver individuato il colpevole e aver portato il microfono dalla mano destra a quella sinistra, Cardi B lo ha scagliato alla persona che l’aveva bagnata colpendola al capo, per poi pronunciare parole che nel filmato sono coperte dalla musica – la rapper trentenne era nel bel mezzo della sua hit Bodak Yellow – ma probabilmente non erano di elogio. In seguito, il microfono è tornato alla rapper che ha proseguito lo show. Non si tratta della prima volta che a metà di un concerto Cardi B lancia il microfono a qualcuno. Due giorni fa, infatti, aveva scagliato lo strumento contro il Dj del club Drai’s, sempre a Las Vegas, dato che l’uomo per varie volte non aveva rispettato i tempi delle canzoni interrompendo l’esibizione canora con altri interludi musicali.

