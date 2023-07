Hertha Berlino, debutto di famiglia: l’allenatore schiera tutti e tre i suoi figli

Quando al 78esimo della prima partita stagionale dell’Hertha Berlino l’allenatore ha fatto entrare il numero 24, in campo c’erano tre fratelli, tutti in maglia blu. E a schierarli è stato suo padre, primo caso nella storia. Pál Dárdai, ct della squadra berlinese, è un ex calciatore ungherese, di ruolo centrocampista, che in quella stessa società ha giocato dal 1996 al 2011, diventando poi l’allenatore del settore giovanile e sedendo poi sulla panchina della prima squadra. Sabato 29 luglio, all’esordio stagionale dell’Hertha in seconda divisione tedesca, papà Dárdai ha schierato in mezzo al campo nell’undici titolare il figlio Márton, un 2002. Poi al 29esimo Pálko, il più grande dei tre (24 anni), ha preso il posto del compagno di squadra Marten Winkler e al 78esimo Bence, ancora 17enne, ha completato il terzetto sostituendo Pascal Klemens. Ma lo spirito di famiglia non è bastato a ribaltare il risultato e così l’Hertha è uscita sconfitta dal campo del Fortuna Dussseldorf 1-0. Sui social qualcuno ricorda come, qualcosa di simile, accadde quando l’argentino Alexis Mac Allister giocò insieme ai due fratelli maggiori al San Lorenzo, per la prima volta nel 2017.

Leggi anche: