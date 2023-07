No! Il Governo italiano non ha bloccato l’invio di aerei cargo russi pieni di aiuti per gli alluvionati in Emilia Romagna

Dopo la bufala degli aerei inviati dalla Russia per aiutare la Grecia contro gli incendi, narrazione smentita dalle stesse autorità russe, ci segnalano quella dei presunti aerei gargo russi pieni di aiuti per l’alluvione in Emilia Romagna che il Governo Meloni avrebbe rifiutato bloccandone l’arrivo. Anche in questo caso si tratta di una notizia infondata che circola ancora anche nel mese di luglio 2023.

Come nel caso della Grecia, gli utenti che diffondono la narrazione non forniscono alcuna fonte.

Non c’è alcun riscontro ufficiale dall’Italia o dalla Russia.

Analisi

Ecco uno dei post pubblicati nel mese di luglio 2023:

Putin manda 2 aerei pieni di aiuti per l’ultima alluvione in Emilia Romagna,la vostra presidente del consiglio di sto cazzo, non gli ha dato l’autorizzazione ad atterrare.

Come nel gioco del “telefono senza fili”, la narrazione è passata da utente ad utente con qualche modifica. Ecco alcuni esempi diffusi nel mese di maggio 2023 dove i presunti aerei erano 3 e non 2:

3 AEREI GARGO PIENI DI AIUTI PER LA GENTE DELLA ROMAGNA,DA PARTE DI PUTIN(RUSSIA) ATTENDONO DA 12 ORE IN PERMESSO DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO. CHI È IL NEMICO ADESSO?

Non sono mancati i reel:

Nel mese di maggio 2023 circolava anche un’altra versione dove al posto degli aerei c’erano delle navi:

Putin stanzia quattro navi cargo piene di aiuti umanitari da destinare alla Romagna e Mattarella si permette di rifiutare La popolazione romagnola ne avrebbe ben di ché per indignarsi.

Nessuna prova

La narrazione circola almeno da maggio 2023 e, come nel caso degli aerei in Grecia, non c’è alcuna prova a sostegno. Gli utenti che condividono il testo del fantomatico scandalo non riportano alcuna fonte ufficiale, neanche un articolo o comunicato stampa russo o italiano.

Conclusioni

Si tratta dell’ennesima bufala di propaganda filorussa che tende a dipingere la Russia di Vladimir Putin come estremamente generosa con l’Italia nonostante Roma dia il proprio sostegno a Kiev.

