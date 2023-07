Le prime immagini straordinarie delle galassie scattate dal telescopio spaziale Euclid: «Ipnotiche» – Le foto

Arrivano le prime immagini del telescopio spaziale europeo Euclid, che sta osservando l’universo a distanza di un milione e mezzo di chilometri dalla Terra. Galassie a spirale ed ellittiche in primo piano su uno sfondo sterminato di stelle, alcune più brillanti, altre meno, e con scie di raggi cosmici. «Immagini ipnotizzanti»: così le hanno definite alcuni scienziati. Come riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – che ha giocato un ruolo centrale nel progetto – a riprenderle sono stati i due strumenti appena accesi: VIS (VISible Instrument) e NISP (Near Infrared Spectrometer Photometer) che sono ancora in fase di calibrazione. Al lavoro hanno contribuito anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che precisano come queste immagini non ritraggano l’universo oscuro, ma sono dei test. Mancano, infatti, ancora alcuni mesi prime che Euclid cominci a fornire la sua vera nuova visione del cosmo, ma il raggiungimento dei primi risultati danno speranza agli scienziati che confidano nelle capacità del telescopio spaziale di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La più grande mappa 3D del cielo mai vista prima

«Dopo più di 11 anni di progettazione e sviluppo di Euclid, è esaltante ed estremamente emozionante vedere queste prime immagini», commenta Giuseppe Racca, project manager di Euclid per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). «È ancora più incredibile se pensiamo di vedere solo poche galassie qui, prodotte con una messa a punto minima del sistema. Euclid, una volta calibrato completamente, osserverà miliardi di galassie per creare la più grande mappa 3D del cielo mai vista prima». Nei prossimi mesi, l’Esa continuerà con i test sul funzionamento del telescopio per poi iniziare la «vera scienza» e rilasciare nuove immagini di galassie nella luce infrarossa, riuscire a misurare la quantità di luce che le galassie emettono a varie lunghezze d’onda e capire così quanto è lontana una galassia dalla terra.

Le immagini

Le immagini del telescopio Euclid

Le immagini del telescopio Euclid

