Buffon si ritira dal calcio giocato, per il portiere potrebbe aprirsi un nuovo capitolo in Nazionale

Il procuratore è a Parma dove si sta accordando con il club per la risoluzione del contratto

Dopo settimane di riflessioni, Gianluigi Buffon sembra essere pronto a lasciare il calcio (giocato). L’annuncio ufficiale verrà dato nelle prossime ore, ma il suo procuratore – scrive il Corriere della Sera – è a Parma dove si sta accordando con il club per la risoluzione del contratto, che lo legava ai Ducali fino al 2024. L’addio al Parma, chiuderà una carriera lunga 18 anni (iniziata e terminata nella stessa città): l’esordio in Serie A da minorenne, campione del Mondo del 2006, Buffon – 45 anni – ha vinto tutto. Tutto: tranne la Champions League, sfiorata tre volte in finale. Ora nel futuro del portiere potrebbe aprirsi, però, un nuovo capitolo: vestire i panni del nuovo capo delegazione dell’Italia di Roberto Mancini.

