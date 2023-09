Totti vede Buffon a Coverciano, scatta l’invito: «Vieni a giocare con me…». La risposta tra le risate dell’ex portiere azzurro – Il video

La ricerca del portiere è sempre impresa ardua per chi organizza partite di calcetto e di calcio a otto, come nel caso di Francesco Totti che davanti all’amico Gigi Buffon ritrovato a Coverciano ha subito approfittato. I due campioni si sono rivisti al centro tecnico della Nazionale, dove è andato in scena un siparietto che ha fatto sognare i tifosi. I due hanno iniziato a scherzare sugli acciacchi dell’età, così l’ex portiere azzurro, oggi capo delegazione degli Azzurri, ha chiesto all’ex capitano della Roma: «Oh ma continui il calciotto?». Totti davanti a un’occasione così preziosa non si è fatto cogliere impreparato: «Sì, vuoi giocare?». Il primo impegno di Totti con il suo Weese C8 è previsto sui campi di Roma per il prossimo 25 settembre. Ma Buffon non sembra proprio sentirsela: «Sono andato ieri a fare una partita. Mi sono buttato tre volte e ho tutti dolori…». Totti da parte sua deve ammettere che l’età un po’ si fa sentire: «Io pure non mi posso muove’».

