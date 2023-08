Clima cambiato, la spiegazione insolita del meteorologo di Fazio: «Penso sia dovuto alla riduzione delle emissioni delle navi nel mare»

Per lo studioso «le emissioni di SO2 negli oceani facevano un po’ da schermo al sole. Era un fattore raffreddante, non voluto, che andava a togliere uno 0,2-0,4 di temperatura al global warm»

È una spiegazione del tutto controcorrente, e il primo a rendersene conto è il diretto interessato: Luca Lombroso, per tanti anni è stato il meteorologo di fiducia di Fabio Fazio nella trasmissione Rai “Che tempo che fa”. Secondo lui il cambiamento climatico innegabile a cui stiamo assistendo potrebbe avere fra le spiegazioni le minori emissioni nelle acque dei mari da parte delle navi rese più “ecologiche”. Lombroso, meteorologo Ampro, ha spiegato durante la trasmissione di Radio anch’io, su Radio Uno Rai, che secondo lui e un gruppo di studiosi del cambiamento climatico i fenomeni estremi che si vedono in tutto il globo possono avere anche una spiegazione. Spiegazione «che mi rendo conto possa sembrare paradossale, legata alla diminuzione degli inquinanti delle navi, che è una cosa certamente buona. Però le emissioni di SO2 negli oceani facevano un po’ da schermo al sole. Era un fattore raffreddante, non voluto, che andava a togliere uno 0,2-0,4 di temperatura al global warm».

Secondo Lombroso sta comunque succedendo «qualcosa in parte di inaspettato, e siamo tutti preoccupati, perché non sappiamo se sono stati superati parametri critici di alcune emissioni (ad esempio il metano in atmosfera) e quale sia il punto critico». «Il clima non è un sistema lineare – aggiunge – ma complesso. Quando si impatta sul clima, portando la CO2 dai 190pm pre-industriale ai 424 attuali, possono succedere delle cose che non conosciamo in pieno. A questi si aggiungono anche dei fattori naturali. Una delle ipotesi è che l’eruzione del vulcano delle isole Tonga si sia andata a sovrapporre al riscaldamento globale creando quello che stiamo vedendo, che è eccezionale. Il globo sta vedendo anomalie un po’ ovunque. Grandi ondate di caldo nell’emisfero Nord, ma anche nell’emisfero Sud. Dove è inverno ci sono temperature più alte della media. E tutti stiamo guardando con apprensione l’incredibile ritiro dei ghiacci artici che non si era mai verificato con questa rapidità e in queste dimensioni».

