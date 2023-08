Marta Fascina e il ricordo di Silvio Berlusconi su Whatsapp: «Per raggiungerti ci vogliono le ali»

L’onorevole Marta Fascina pubblica un ricordo di Silvio Berlusconi nello status di Whatsapp. «Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu amore mio sei molto in alto. In un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a ricongiungersi. Mi manchi amore mio. Oooooh se mi manchi», è il testo che riporta oggi Libero. Il quotidiano ricorda che quella di Fascina è un’estate amara. La deputata manca dalla Camera dal novembre scorso, quando la malattia di Berlusconi lo ha costretto ai ricoveri. Dall’inizio della legislatura Fascina ha il 99,2% di assenze e 17 partecipazioni ai voti in totale. «Marta tornerà quando si sentirà di farlo», ha fatto sapere il leader di Forza Italia Antonio Tajani. Nel partito c’è chi la chiama «Miss 100 milioni», riferendosi al lascito dell’ex Cavaliere nei suoi confronti. C’è anche chi dice che la famiglia potrebbe impugnare il testamento.

