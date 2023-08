Crimea, i media ucraini segnalano esplosioni: «Fumo da una base militare russa»

Oggi, 2 agosto, i media ucraini parlano di «forti esplosioni» in alcune zone della Crimea. Ancora si hanno poche informazioni a riguardo, ma sembra che l’area interessata dai bombardamenti sia Gvardeyskoye, base aerea dell’aeronautica russa, nel distretto di Simferopoli. Questa mattina «le autorità della penisola, annessa da Mosca unilateralmente nel 2014, hanno bloccato il traffico sul Ponte di Crimea senza fornire una motivazione», scrive Rbc-Ukraine. Sempre in mattinata, il traffico automobilistico è poi ripreso. Dopo la segnalazione delle esplosioni, su alcuni gruppi Telegram ucraini si parla di una nube a forma di «cappello» visibile in alcune zone della Crimea.

