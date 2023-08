Fregene, 14enne prende di nascosto il suv del padre e si schianta contro un hotel: la scena in diretta social – Il video

Un ragazzo di 14 anni ha preso di nascosto le chiavi del suv del padre, è salito in auto con gli amici e ha iniziato a girare per le strade di Fregene, in provincia di Roma. Una bravata finita in uno schianto contro il muro di cinta dell’Hotel Corallo, in via Gioiosa Marea. Il tutto è stato filmato e diffuso sui social da uno dei ragazzini presenti. L’incidente risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto e il 14enne è stato portato in ospedale, dove è stato medicato e ha riportato solo qualche contusione. Dopo lo schianto, invece, gli amici presenti nella macchina si sono dati alla fuga. I carabinieri hanno aperto un fascicolo d’indagine e il padre sarà chiamato a risarcire i danni all’albergo e a rispondere del mancato controllo del figlio. Inoltre, i militari hanno acquisito il video della diretta social in cui si vede l’auto passare in quella zona dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari e lo schianto in diretta.

