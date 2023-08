La senatrice del M5s parla della situazione nelle carceri italiane, i colleghi di partito non riescono a trattenere le risate – Il video

Palazzo Madama, 2 agosto. Verso il termine della seduta, la senatrice del Movimento 5 stelle Vincenza Aloisio prende la parola. Il suo è un intervento che riguarda la tragica situazione delle carceri italiane. Mentre legge il discorso, la senatrice non si accorge che due compagni di partito, seduti al suo fianco, non riescono a trattenere le risate. Si tratta di Dolores Bevilacqua e Luca Pirondini. L’argomento dell’intervento e il tono con cui viene affrontato non giustificano i ghigni ripetuti. Sarà che i due colleghi abbiano trovato divertente la dizione – a dire il vero non perfetta – della senatrice Aloisio? Non è stata ancora fornita una spiegazione ufficiale dell’accaduto. E nonostante le smorfie eloquenti dei suoi compagni di partito, Aloisio ha comunque deciso di condividere con orgoglio il filmato del discorso sulla propria pagina Facebook.

