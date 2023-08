Taxi gratis all’uscita delle discoteche, al via la sperimentazione in sei locali

Da agosto a metà settembre avrà luogo la sperimentazione dei taxi gratis all’uscita dalle discoteche per chi, sottoponendosi all’alcoltest, superi i limiti imposti dalla legge per mettersi alla guida. È l’iniziativa del ministero dei Trasporti, d’intesa con le associazioni di settore, per far fronte a uno dei problemi più rilevanti in ambito di sicurezza stradale, che riguarda soprattutto i giovani e il weekend. Il ministero ha firmato un protocollo con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno, mettendo a disposizione un fondo per pagare taxi o navette ai frequentatori di discoteche e locali che non siano nelle condizioni di tornare a casa dopo la serata. Si tratta di un progetto sperimentale che nella prima fase riguarderà sei locali, fino a metà settembre, al termine del quale avrà luogo un confronto per valutarne i risultati, le criticità e «studiarne la fattibilità a regime», come si legge nella nota pubblicata dal dicastero di Matteo Salvini. La persona che abbia un elevato tasso alcolemico «sarà portata a casa e così anche le persone che accompagnava. Saranno i locali di intrattenimento, previa convenzione con le compagnie locali di tassisti o ncc, a fornire il voucher».

I sei locali coinvolti

I primi sei locali nei quali avrà luogo la sperimentazione, individuati da Ministero e associazioni sul territorio nazionale, sono: Mascara All Music, Mantova; Il Muretto, Jesolo Lido (Venezia); Praja, Gallipoli (Lecce); Baia Imperiale, Gabicce Mare (Pesaro – Urbino); Naki Discoteca, Pavia; La Capannina, Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’idea, si sottolinea, era nata dopo l’incontro con le associazioni dei locali notturni di intrattenimento e in una riunione con influencer e digital creators che Salvini aveva ricevuto in momenti distinti al Mit.

