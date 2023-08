Covid, addio isolamento per i positivi: pronta la norma del governo per eliminare la quarantena

L’isolamento per i positivi al Covid-19 potrebbe essere presto un lontano ricordo. Secondo quanto apprende l’Ansa, è in arrivo la norma che stabilirà la decadenza delle regole per l’isolamento di chi risulta positivo a un tampone per il Coronavirus. Il provvedimento potrebbe approdare in Consiglio dei ministri già lunedì 8 agosto, all’interno di un decreto omnibus. Subito dopo il varo del decreto, il ministro della Salute Orazio Schillaci trasmetterà alle regioni una circolare per le vaccinazioni autunnali per il Covid-19. Non è previsto un ritorno all’obbligo di vaccinazione, ma la strategia del governo è di proteggere soprattutto anziani e soggetti fragili. Saranno utilizzati i vaccini aggiornati, che hanno ricevuto il via libera contro la variante attualmente più diffusa, la Xbb. «Rispetto a questa nuova fase vaccinale – spiega all’Ansa il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia – è avviata la condivisione con Regioni, Società scientifiche e stakeholders». Il ministro Schillaci, aggiunge Vaia, «sta dando un grande impulso a questa fase affinché, anche legislativamente, la pandemia sia definitivamente alle spalle». Nelle scorse settimane, proprio Schillaci era intervenuto sul tema dell’isolamento, annunciando che sarebbero arrivate novità a breve. La quarantena, aveva detto il ministro, ad oggi è «ampiamente inapplicata».

Credits foto: ANSA/Tino Romano

