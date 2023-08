«Open Festival – Le sfide del futuro», a Parma generazioni a confronto per due giorni di eventi live con la redazione

Realizzato in collaborazione con il Comune di Parma, «Open Festival – Le sfide del futuro» si terrà il 15 e il 16 settembre in diverse location della città di Parma, dove personaggi provenienti dal mondo della politica, della cultura e dello spettacolo si confronteranno per parlare di attualità e di sogni insieme con la redazione under 30 di Open, la più giovane in Italia.

Innovazione, inclusione, sostenibilità

Con il suo primo festival, Open vuole creare dibattito, dialogo, informazione giovane anche al di fuori del sito e dei social, per coinvolgere e dare sempre più strumenti al pubblico. Open è no profit dalla sua fondazione, con tutti i ricavi reinvestiti nella formazione dei giovani giornalisti. E forti sono per il giornale i valori delle nuove generazioni, di cui la redazione è esponente e portavoce: innovazione, inclusione, sostenibilità. Futuro. Gli eventi dell’Open Festival parleranno allora la lingua dei ragazzi, fresca e coinvolgente, con panel che affronteranno temi centrali per comprendere il presente e il futuro, con grandi nomi.

Gli ospiti

Tra gli ospiti delle due giornate di eventi e dibattiti: la segretaria del Pd Elly Schlein, il rapper Ghali e la cantante Ariete, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il cardinale Zuppi, inviato speciale del Vaticano per la missione di pace in Ucraina; i registi, autori di cult generazionali, Leonardo Pieraccioni e lo scrittore Federico Moccia; e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Altri verranno annunciati nei prossimi giorni. Parleremo di lavoro – quello del futuro e quello che non c’è, di immigrazione senza integrazione, di diritti, di sfide e orizzonti per le nuove generazioni. Open Festival – a entrata gratuita – sarà trasmesso live sui nostri canali. Il programma completo nei prossimi giorni su open.online.

Leggi anche: