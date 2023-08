Incidente Casal Palocco, lo sfogo dello youtuber Vito Loiacono: «Ho scoperto quanto le persone siano cattive»

Torna a parlare Vito Loiacono, uno dei componenti dei The Borderline, il gruppo di youtuber coinvolto nell’incidente a Casal Palocco dove ha perso la vita a un bimbo di 5 anni e sono rimaste ferite la sorella di tre anni e la madre alla guida della Smart. «Ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata. Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l’articolo perfetto», scrive il ragazzo su una storia Instagram. «Ho scoperto come la gente è interessata a vedere solo l’1% di ciò che si crede senza voler approfondire il resto 99%. Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire ho capito che non voglio mollare», aggiunge Loiacono. Suppone, inoltre, che in ogni suo gesto verrà cercata la malizia e conclude: «Non c’è miglior sordo di chi non vuol sentire». Il ragazzo già a giugno aveva risposto a qualche commento sui social di persone che lo insultavano, precisando di non essersi mai messo al volante.

