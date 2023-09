Vito Lo Iacono, youtuber dei Borderline, torna su TikTok e risponde agli hater: «Sanno tutti più di me» – Il video

Vito Lo Iacono, youtuber dei TheBorderline detto “Er Motosega”, torna a postare su TikTok. Risponde agli insulti che riceve sul social dopo il suo coinvolgimento nell’incidente di Casal Palocco dove ha perso la vita un bambino di 5 anni. Nel video posta i commenti ricevuti: «Ma ancora vivo sei? A sto punto ti auguro un cancro ai testicoli». E ancora: «Ma ancora non ti hanno ammazzato?». «Sanno tutti più di me», scrive Lo Iacono. Lo youtuber, che ha già ricevuto minacce via social, non è indagato per l’incidente, mentre lo è il conducente della Lamborghini, Matteo Di Pietro.

