Jovanotti è tornato in Italia dopo l’incidente in bici a Santo Domingo: l’atterraggio a Forlì – Il video

Poche settimane fa aveva annunciato ai suoi fan di non riuscire a tornare in Italia a causa del rischio trombosi dovuto all’incidente in bicicletta subito a Santo Domingo. Ora ce l’ha fatta: questa mattina, sabato 5 agosto, Jovanotti è atterrato a Forlì attorno alle 10.30, in arrivo da Madrid a bordo di un Falcon 2000. Il cantante era rimasto bloccato in sedia a rotelle con fratture a una clavicola, al bacino e al femore dopo essersi scontrato contro uno spartitraffico a centro strada mentre era in giro con la sua bici da corsa. L’artista ha concluso la prima fase della riabilitazione post-chirurgica a Santo Domingo e poi è riuscito a tornare in Italia, più precisamente all’aeroporto forlivese Ridolfi, dove si è prestato alla foto di rito con gli operatori della struttura e dove lo attendeva un mezzo privato per il rientro a casa. Nel video qui in alto, condiviso dal cantante su TikTok, l’inizio del viaggio verso l’Europa, direzione Madrid.

