Il maltempo rovina l’esodo: piogge e temperature sotto la media nel primo sabato da bollino nero sulle autostrade

Ieri il ciclone Circe ha solo sfiorato Milano. Ma l’instabilità continuerà almeno per tutto il weekend in diverse zone d’Italia

Nel primo weekend di agosto, il primo da bollino nero sulle autostrade italiane, le piogge e il maltempo del ciclone Circe rischiano di rovinare l’esodo di milioni di vacanzieri. Dopo l’ondata di calore della seconda metà di luglio, che in diverse città ha fatto registrare valori record, le temperature si sono abbassate bruscamente in tutta Italia, con differenze anche di 8-10 gradi rispetto a pochi giorni fa. Ieri in Lombardia è scattata l’allerta meteo per il timore di nuovi nubifragi e grandinate. A Milano hanno già causato diversi danni lo scorso 25 luglio. Questa volta però il maltempo ha graziato il capoluogo lombardo, che per precauzione aveva chiuso tutti i parchi e i cimiteri. Le piogge portate dal ciclone Circe hanno colpito solo la zona Ovest della città. Qualche disagio e allagamento nei comuni di Cisliano, Vittuone, Sedriano e Corbetta, che però non hanno richiesto interventi particolari da parte dei vigili del fuoco.

Le autostrade da bollino nero

Nel frattempo, nella mattinata di oggi – 5 agosto – è ufficialmente iniziato l’esodo dei vacanzieri. La stima è che questo sabato – l’unico da bollino nero in tutta l’estate – siano quasi venti milioni gli automobilisti che si metteranno in viaggio lungo le autostrade per raggiungere le località di villeggiatura. Molte le code già segnalate, in alcuni casi dovute a incidenti avvenuti durante la notte o alle prime luci dell’alba. Sull’A1 Milano-Napoli, tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione Milano, ci sono auto incolonnate per 6 chilometri per un incidente in cui è morta una persona.

Sempre sull’A1, tra Firenze e il bivio della variante di Valico nord, in direzione Bologna, si è verificato un altro incidente che ha provocato una coda lunga 5 chilometri. In mattinata su gran parte della rete autostradale il traffico è intenso o procede con code a tratti. Le direttrici più trafficate sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, in direzione Sud.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Mentre il ciclone Circe si allontana in direzione dei Balcani, per le prossime 24 ore sono previsti ancora nubifragi, grandine e vento un po’ in tutta Italia. Le temperature sono in discesa, con picchi minimi di 10 gradi al mattino di lunedì in Pianura Padana. Per quanto riguarda i temporali, le zone a maggior rischio per sabato 5 agosto sono: Emilia-Romagna, Triveneto, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Qualche pioggia isolata anche sul Gargano.

Per avere un miglioramento più deciso delle condizioni meteo si dovrà aspettare domenica 6 agosto. Quel giorno il sole tornerà a splendere sul settore occidentale italiano, specie al Nord-Ovest. Sul Triveneto e sulle regioni adriatiche resta però la possibilità di rovesci temporaleschi. A portare nuove schiarite e un tempo più asciutto ci penserà la nuova settimana. Tranne – ancora una volta – sulle regioni adriatiche che potranno vivere brevi e locali residui momenti di instabilità. Da mercoledì 9 agosto, infine, dovrebbe iniziare una nuova fase più calda dell’estate.

Credits foto: ANSA/Tino Romano | Maltempo con pioggia intensa a Torino (4 agosto 2023)

Leggi anche: