La Sardegna brucia senza sosta: 600 evacuati, gravi danni, e il vento che alimenta le fiamme – Il video

Dopo la Sicilia, tocca alla Sardegna. L’isola continua a bruciare dopo che un grande incendio è scoppiato oggi pomeriggio 6 agosto a Monte Longu di Posada, in provincia di Nuoro, nella costa nord orientale della regione. Il rogo è arrivato a ridosso delle case e sono esplosi diversi bomboloni di gas. Per questi motivi molte abitazioni sono state evacuate, così come un camping, dei resort di lusso e anche qualche ristorante. Attualmente, sono in tutto 600 le persone che sono state fatte evacuare e 42 gli incendi che stanno assediando il territorio regionale.

Il maestrale che non dà tregua

Le fiamme – già divampate sabato sera nella zona di Muravera – sembrano non volersi fermare a breve perché alimentate dal vento maestrale. Si stanno, infatti, dirigendo velocemente verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. Stando a quanto segnalato da alcuni residenti sui social, «il fuoco è sempre più vicino anche a Costa Rei, dove la strada dell’isola ecologica è stata interdetta al traffico». Sul luogo dell’incendio sono attive sei squadre di vigili del fuoco, nonché 30 uomini operativi e 12 mezzi. Sta operando il Super Puma, ma sono in arrivo gli elicotteri della flotta regionale e tre canadair. Dirette verso Posada anche squadre di rinforzo della Protezione civile regionale.

Incendi in Sardegna, 6 agosto 2023

I danni

Inizia già la conta dei danni in tempo reale. Gravi quelli a Feraxi con quattro aziende agricole distrutte dalle fiamme che hanno ingoiato un’ingente parte delle riserve di alimentazione per il bestiame da allevamento. Devastati anche rinomati agrumeti e una fattoria. «I danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente», dichiara il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, lasciando trapelare che potrebbero essere stati appiccati fuochi dolosi. Ipotesi che, però, al momento non è sostenuto da evidenze certe. A Posada è stata precauzionalmente chiusa la SS 131 all’altezza di Siniscola, la strada che collega Abbasanta a Olbia.

Incendi in Sardegna, 6 agosto 2023

Preoccupano le condizioni meteo

Sconfortano le condizioni meteorologiche previste, il bollettino regionale colora di rosso l’intera regione con la sola eccezione di una parte del Sassarese e dell’Oristanese, che sono arancioni. Il maestrale non darà pace ai cittadini sardi: segnerà tutta la giornata con raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Le aree maggiormente coinvolte dal fenomeno saranno il Cagliaritano, il Sarrabus, ma anche l’Ogliastra, il Nuorese e la Gallura. Il comune di Cagliari ha annunciato, in via preventiva, la chiusura per l’intera giornata di tutti i parchi e dei cimiteri cittadini. «Nonostante l’impiego massiccio di uomini e mezzi la situazione è davvero drammatica: con il maestrale che soffia forte sta diventando una lotta impari», commenta Giorgio Fresu, consigliere comunale del centro costiero. Da domani, però, il vento dovrebbe soffiare con intensità minore.

Leggi anche: