La tiktoker del «corsivo» Elisa Esposito tra gli sfollati degli incendi in Sardegna: «Qui è un incubo» – Il video

L’influencer Elisa Esposito, conosciuta per essere l’insegnante tiktoker del corsivo, è tra gli sfollati degli incendi scoppiati in Sardegna. Con un video su TikTok ha raccontato che ieri, 6 agosto, il suo primo giorno di vacanza nell’isola è stato interrotto a causa delle fiamme che hanno divampato a partire da Posada. Come centinaia di altre persone è stata fatta evacuare anche lei: ««Mi ritrovo senza nulla, in costume, all’interno della casa avevo letteralmente tutto. Abbiamo provato ad avvicinarci in macchina, ma ci siamo riempiti di cenere e giustamente ci hanno mandato via. Ero in panico. Stanotte non sappiamo dove dormire, se la casa è salva o se si è bruciato tutto. Mi sembra di star vivendo un incubo», ha raccontato in un video pubblicato ieri sera attorno alle 19. Ha poi fatto sapere di essere riuscita a rientrare in casa per prendere le cose essenziali e andare a dormire da un’altra parte.

«Il giardino è tutto bruciato»

Dalle foto che la creator ha diffuso, la spiaggia appare ricoperta di fuliggine, così come la sua auto. «Il giardino è tutto bruciato, dentro casa per fortuna no, ma c’è una puzza terribile. Inoltre continuano ad accendersi fiamme in zona», ha raccontato per poi ringraziare i fan che si sono preoccupati per lei e l’hanno riempita di messaggi di vicinanza. Intanto, in Sardegna oggi continua a restare l’allerta rossa per il rischio incendi in diverse aree dell’isola ed è iniziata la conta dei danni con centinaia gli ettari di terreno distrutti dalle fiamme ed elevati danni economici e materiali a molte aziende agricole. Senza contare i danni ambientali.

