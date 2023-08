Incide l’iniziale del suo nome e quella del fidanzato sulla Torre di Pisa: denunciata una turista francese

Dopo il Colosseo, ora la Torre di Pisa. Una turista francese di 19 anni è stata sorpresa dalla vigilanza a incidere con un bracciale a serpentina l’iniziale del suo nome e di quello del fidanzato all’interno di un cuore, su una colonna del settimo anello del monumento. Un altro sfregio, a meno di un mese da quello della 17enne turista svizzera, in vacanza a Roma con la famiglia, sorpresa da una guida turistica a incidere l’iniziale del suo nome su un basamento del Colosseo. La ragazza francese, accompagnata oggi, 7 agosto, in questura, ha ammesso – scrive il Corriere della Sera – le sue responsabilità. Come da prassi, la 19enne è stata poi fotosegnalata e infine denunciata. L’accusa nei suoi confronti è di «danneggiamento aggravato al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale».

Leggi anche: