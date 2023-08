Luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato: la conferma di Copernicus

Luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato. A confermarlo è Copernicus, il servizio di osservazione della Terra , che nel suo ultimo report ha confermato che la temperatura media registrata nello scorso mese è la più alta mai rilevata sin da quando esistono le rilevazioni scientifiche. Luglio 2023 è stato di 0,72 gradi più caldo della media 1991-2020 per luglio, e di 0,33 gradi superiore al precedente mese più caldo, ossia luglio 2019. Si stima che il mese sia stato circa 1,5 gradi più caldo della media 1850-1900. Il caldo ha influito anche sulla temperatura dei mari, che sono divenuti sempre più caldi: nell’intero mese, infatti, le temperature medie globali della superficie dei mari sono state di 0,51 gradi sopra la media 1991-2020. A sottolineare la gravità del fenomeno è intervenuta Samantha Burgess, vicedirettrice del Servizio cambiamento climatico di Copernicus: «Abbiamo appena visto che le temperature globali dell’aria e della superficie degli oceani hanno raggiunto record assoluti a luglio. Questi record hanno tremende conseguenze per le persone e il pianeta, esposti ad eventi estremi sempre più frequenti e intensi. Il 2023 è al momento il terzo anno più caldo, di 0,43 gradi sopra i livelli pre-industriali. Anche se questo è solo temporaneo, mostra l’urgenza di sforzi ambiziosi per ridurre le emissioni globali di gas serra, che sono il motivo principale di questi record».

