L’ironia del premier albanese sul record di turisti italiani: il meme che rievoca lo sbarco dei migranti del ’91

Il primo ministro albanese Edi Rama ha deciso di ironizzare, a suo modo, sulle tante notizie italiane di questi giorni che descrivono l’Albania come meta preferita delle vacanze degli italiani. E l’ha fatto ideando un meme sul suo profilo Instagram in cui paragona gli italiani che partono per le ferie nel 2023 all’arrivo dei 20mila migranti albanesi giunti l’8 agosto del 1991 al porto di Bari con la nave Vlora. Un’immagine storica, diventata negli anni il simbolo della migrazione dall’Albania all’Italia, che ha caratterizzato i primi anni Novanta. Nel post – pubblicato l’8 agosto in corrispondenza dell’anniversario dello sbarco – Rama ha taggato il giornale italiano Corriere della Sera facendo riferimento ai diversi articoli usciti sulla fuga dal caro estate in Puglia e il record storico di partenze verso l’Albania. Il meme del primo ministro si chiude con la didascalia: «E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente».

