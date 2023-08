Florida, vietati Romeo e Giulietta, Macbeth e Amleto nelle scuole: «Troppe scene di sesso»

Romeo e Giulietta e altre opere di Shakespeare sono state vietate agli studenti del distretto scolastico della contea di Hillsborough, in Florida, per l’eccessivo contenuto sessuale. La decisione, spiegano le autorità scolastiche, è in linea con le nuove norme sull’istruzione approvate dal governatore Ron DeSantis. Secondo la nuova normativa i dibattiti di natura sessuale sono consentiti sui banchi scuola solo durante lezioni dedicate alla salute. Oltre a Romeo e Giulietta, il distretto ha deciso di censurare anche parte del Macbeth e dell’Amleto.

Diversi membri del consiglio scolastico e insegnanti hanno riferito di non essere a conoscenza dei cambiamenti. «Sono estremamente deluso dal fatto che la maggior parte dei nostri legislatori e il dipartimento dell’istruzione nominato dal governatore stiano forzando le leggi e le regole sull’istruzione senza un feedback ponderato da parte della comunità», ha criticato Jessica Vaughn, uno dei membri del consiglio scolastico in un post su Facebook. «Senza molte indicazioni su come implementare queste regole/leggi senza influire sui risultati degli studenti, senza molti feedback da parte dei dipendenti e quasi senza chiarezza sulle sanzioni associate a queste nuove leggi e regole», ha affermato.

