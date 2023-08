Interruzione Alta Velocità, identificato l’uomo dell’incursione in galleria: «È un militante anarchico-antagonista»

La Digos di Firenze e la Polfer toscana, coordinati dalla Questura, avrebbe identificato l’autore dell’incursione in galleria che nella serata di martedì 8 agosto ha causato l’interruzione della circolazione dell’Alta velocità tra Bologna e Firenze, provocando ritardi fino a 300 minuti. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un uomo, un militante dell’area anarchico-antagonista, che dimorava nel centro sociale Corsica di Firenze, sgomberato poche ore prima dalla polizia. Gli inquirenti erano orientati a un collegamento tra gli sgomberi effettuati in mattinata e il blitz in galleria, una sorta di ritorsione degli ambienti anarchici. L’uomo avrebbe danneggiato le telecamere di videosorveglianza e un armadietto metallico dell’Alta velocità.

