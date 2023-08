Norvegia, Hans sommerge il paese. Una casa, trascinata dalle acque, si frantuma contro il ponte – Il video

Una casa spazzata via dalle inondazioni improvvise si scontra con un ponte a Hemsedal. Questa è solo una delle tanti sconvolgenti immagini della tempesta “Hans”, che sta provocando ingenti danni nella Norvegia sud-occidentale e nelle regioni confinanti con la Svezia. Il sindaco di Oslo ha invitato i cittadini della capitale a non recarsi al lavoro nella giornata di mercoledì 9 agosto mentre allagamenti e frane hanno colpito diversi comuni, imponendo l’evacuazione di migliaia di persone, sommersa una centrale idroelettrica. «Stiamo vivendo una crisi di dimensioni nazionali», ha detto Aud Hove, capo della contea di Innlandet, a Sud, la più colpita. Oltre 115 arterie stradali sono state danneggiate dal maltempo. «Abbiamo bisogno dell’aiuto dell’intera società. È oggi che avremo successo o falliremo», ha aggiunto. Sette elicotteri sono stati schierati per aiutare a evacuare i residenti, ha indicato il governo. «Ci sono molti sfollati, molte persone colpite e ingenti danni materiali. La situazione è molto difficile in gran parte del Paese», ha dichiarato il ministro della Giustizia e Pubblica Sicurezza, Emilie Enger Mehl. La centrale idroelettrica di Braskereidfoss, situata sulle rive del fiume Glomma è stata allagata a causa dell’eccesso di acqua provocato dalle piogge alluvionali.

(video Ole Kristian-Twitter)

