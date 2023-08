Sicilia, la strada non si inaugura mai. L’inviato stappa una bottiglia di spumante per il servizio sullo svincolo Modica-Pozzallo – Il video

Sta diventando virale sui social un servizio dell’emittente Video regione 14, realizzato dall’inviato Emiliano Di Rosa relativo all’apertura dello svincolo sulla scorrimento veloce Modica-Pozzallo. Un’apertura che i siciliani attendono da decenni e che ancora non c’è. Per ironizzarci sopra il giornalista di Vr news ha esultato, stappando una bottiglia di spumante come se il cantiere che ha davanti fosse realmente concluso. «Evviva l’autostrada per Modica – ha esclamato Di Rosa – 8 agosto 2023. Questa mattina è stato finalmente inaugurato lo svincolo da e per Modica dell’autostrada Siracusa-Gela. Dopo tanta attesa». Se il servizio puntava a far emergere una forte denuncia sui lavori immobili l’obiettivo è stato senz’altro raggiunto.

evviva pic.twitter.com/4rf3sqtqcQ

— giornalisti out of context (@giornalistiooc) August 8, 2023

L’intero filmato sull’inaugurazione inesistente è disponibile qui. Incluse le “non interviste” a personalità istituzionali.

Leggi anche: